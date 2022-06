Siccità: Fontana, 'chiederemo stato d'emergenza'

16 giugno 2022 a

Milano, 16 giu. (Adnkronos) - “Siamo già arrivati alla dichiarazione di stato d'emergenza, possiamo chiederlo già ora. Quella della siccità è una crisi che monitoriamo da inizio anno, sono preoccupato per la situazione nel Po e la mancanza di acqua per i campi”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della crisi causata dalla siccità. Il numero uno del Pirellone è intervenuto sul problema a margine della presentazione della nuova sede di Gruppo Cap a Milano ed ha aggiunto: “Penso che sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente perché la situazione è drammatica per la Lombardia così come per il Piemonte e l'Emilia. Il bacino è diverso ma anche il Veneto è in difficoltà. I cittadini dovranno darci una mano e non sprecare acqua. Interruzioni di servizio per il momento non sono previste, se la situazione peggiorerà ulteriormente valuteremo”.