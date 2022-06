Russo: 'nuova sede punto riferimento per quartiere di Milano che ci ospita'

16 giugno 2022 a

Milano, 16 giu. (Adnkronos) - “La nostra nuova sede vuole essere un punto di riferimento per tutto il quartiere che ci ospita. Oltre a simboleggiare l'identità dell'azienda, vuole anche essere un esempio del nostro impegno quotidiano nel costruire ogni giorno il mondo di domani secondo i principi di innovazione, di resilienza e di sensibilità per le esigenze dei cittadini che guidano la nostra attività”.

Così Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede in via Rimini realizzata da Claudio Lucchin e Architetti Associati, concepita integralmente secondo i criteri dell'architettura sostenibile e la cui forma, fortemente identitaria, si sposa alla perfezione con le più avanzate soluzioni green.

“Ecco perché abbiamo voluto un edificio privo di barriere fisiche e visuali, che dialoga costantemente con la città i suoi abitanti – conclude Russo - Oggi è solo il primo di una serie di appuntamenti e iniziative che saranno ospitati negli spazi dell'arca e nella piazza che presto sorgerà”.