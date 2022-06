Piramal Pharma Solutions espande le capacità di produzione dei principi attivi farmaceutici (API) a Digwal; applica strumenti di eccellenza operativa per incrementare la capacità

16 giugno 2022 a

- Il sito dispone di un programma di investimenti di capitale di circa 30 milioni di dollari spesi o impegnati negli ultimi tre anni per espandere le capacità e migliorare l'efficienza operativa

- Maggiore attenzione al segmento dei servizi, compresi i progetti commerciali di sviluppo e di brevetti, pur continuando ad aumentare il portafoglio di prodotti generici

- Maggiore attenzione alla sostenibilità attraverso il miglioramento del recupero dei solventi, la riduzione del consumo di acqua e la chimica di processo

MUMBAI, India, 16 giugno 2022 /PRNewswire/ -- L'azienda Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, un'organizzazione leader di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi che il sito della società a Digwal nello stato di Telangana, India, ha implementato vari strumenti per sbloccare la capacità di produzione di principi attivi farmaceutici (API) e supportare le esigenze dei clienti nello sviluppo di farmaci e nei progetti brevettuali.

Dal 2019, Piramal Pharma Solutions (PPS) ha fatto o impegnato più di 30 milioni di dollari in investimenti di capitale, sia nelle infrastrutture sia nella cultura operativa presso il sito di Digwal, per migliorare le prestazioni, guadagnare in efficienza e aumentare la capacità di soddisfare la domanda del mercato. Una forza trainante di questo programma è l'enfasi posta dall'azienda sull'eccellenza operativa (OE) come parte della cultura aziendale globale. Applicando strumenti OE specifici come Teoria del vincolo, Mappatura del flusso di valore, Ottimizzazione delle operazioni di unità e Bilanciamento delle linee, oltre il 20% della capacità del sito è stata liberata fino ad oggi. Nei prossimi mesi verrà liberata altra capacità in quanto gli strumenti OE generano ulteriori benefici. Queste iniziative aiuteranno ulteriormente PPS a soddisfare le esigenze immediate dei clienti globali. Inoltre, per ridurre gli interventi manuali, sono in corso progressi nella meccanizzazione tra cui investimenti nei sistemi di trasporto polveri. Sul lato della documentazione, il sito si sta allontanando dai documenti cartacei per adottare gli Electronic Batch Records (lotti di documenti elettronici) (software eBMR).

In precedenza, Digwal ha intrapreso un viaggio per estendere la sua offerta e includere servizi di sviluppo per le esigenze cliniche in fase avanzata, i clienti che perseguono la registrazione e i trasferimenti del sito per supportare il lancio commerciale. Il sito ha migliorato le sue strutture, i talenti e i processi per supportare le esigenze dei clienti adeguate alla fase specifica. Ora, le capacità di ricerca e sviluppo di Digwal vengono ulteriormente rafforzate, con circa 20 nuove cappe chimiche che vengono messe in rete per supportare progetti di servizi. Di conseguenza, il sito ha recentemente collaborato con i clienti su diverse decine di programmi, tra cui parecchi che sono stati lanciati commercialmente e altri che sono in fase di registrazione presso l'autorità di regolamentazione. Nell'ambito della strategia di PPS di fornire soluzioni semplici e rapide ai clienti attraverso progetti integrati che coinvolgano due o più siti, sono stati sviluppati processi e strumenti di gestione progettuale integrati. Queste iniziative hanno portato a un aumento di oltre 7 volte del portafoglio ordini da progetti integrati per Digwal negli ultimi tre esercizi fiscali.

Rientra negli sforzi dell'azienda in materia di sostenibilità il fatto che il sito di Digwal è dotato di un impianto a "scarico liquido zero" per garantire che tutti i rifiuti liquidi vengano adeguatamente trattati internamente e riciclati in modo tale che il liquido pulito possa ritornare nella rete delle utenze. Anche l'infrastruttura per il recupero dei solventi è stata migliorata, con conseguente aumento dell'efficienza di distillazione e riduzione del consumo di solventi. Inoltre, un attento monitoraggio e una migliore governance hanno contribuito a ridurre il consumo complessivo di acqua dolce. PPS sta anche studiando la possibilità di implementare la chimica verde per alcuni prodotti di grande volume.

Sulla base della continua attenzione della società per l'ambiente, la salute e la sicurezza (EHS), il sito è stato in grado di assicurarsi l'autorizzazione ambientale per l'espansione multipla da parte delle autorità interessate, relativa alla crescita prevista nei prossimi 7-10 anni.

Oltre alla maggiore capacità del reattore, il sito di Digwal beneficerà di miglioramenti all'infrastruttura che includono un edificio amministrativo rinnovato, una nuova struttura mensa, la riorganizzazione del laboratorio destinato al controllo della qualità e altro ancora. Sono attualmente in corso la creazione e il consolidamento di un nuovo magazzino centralizzato per lo stoccaggio dei prodotti finiti dotato di un sistema di gestione del magazzino (software WMS).

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: "Stiamo ora vedendo i frutti del nostro lavoro nell'applicazione delle pratiche di eccellenza operativa a Digwal. Insieme all'investimento di capitale che stiamo realizzando, le nostre capacità in ambito API presso il sito stanno passando al livello successivo. Digwal può ora intraprendere progetti più complessi e su larga scala di quanto non potesse fare in passato. È un altro esempio di come continuiamo a investire e crescere per soddisfare le richieste del mercato e lavorare con i nostri clienti per ridurre il carico di malattia sui pazienti".

Il sito di Digwal copre più di 40,5 ettari e impiega circa 825 dipendenti a tempo pieno. Oltre alla produzione di API, Digwal fornisce servizi analitici e offre servizi di imbottigliamento di farmaci anestetici. Il sito ha passato oltre venti ispezioni condotte da una serie di agenzie di regolamentazione tra cui FDA (USA), MHRA (Regno Unito), PMDA (Giappone) e ANVISA (Brasile) ed è stato verificato con successo da numerosi clienti globali.

Di cosa si occupa Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo farmaceutico e di processi, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, coniugazioni farmaco-anticorpo, riempimento/finitura in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per i biologi tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, grazie all'investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra reputazione come fornitore di servizi di fiducia con esperienza in diverse tecnologie fa di noi un partner di riferimento per le aziende innovative e generiche di tutto il mondo.

Di cosa si occupa Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso le capacità di produzione end-to-end in 15 strutture globali e una rete di distribuzione globale di oltre 100 paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e l'azienda indiana Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovatrici e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete globale integrata di strutture, per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il portafoglio di prodotti ospedalieri complessi di PCC comprende anestetici per inalazione, terapie intratecali per spasticità e gestione del dolore, antidolorifici iniettabili e anestetici, antinfettivi iniettabili e altre terapie. L'azienda indiana Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nell'ambito della cura personale, con marchi affermati nel mercato indiano della salute del consumatore. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre 2020, la società ha ricevuto investimenti in capitale di espansione dal gruppo Carlyle.

Per le relazioni con i media

Rajiv BanerjeeComunicazioni [email protected]

Per gli investitori

Anupam JainRelazioni con gli [email protected]

