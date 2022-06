16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Non si può dare sempre la colpa agli altri, non si può risalire all'elezione del presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male. Credo che bisogna anche un po' assumersi delle responsabilità rispetto ad un'autorefenzialità che andrebbe un po' superata". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai cronisti.