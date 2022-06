16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Io credo che il Movimento debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Noi non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna ma proprio per questo, rispetto anche a un nuovo corso, servirebbero più inclusività, più dibattito interno e anche includere di più persone esterne al Movimento". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai cronisti.