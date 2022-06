M5S: Di Maio, 'mai così male, elettorato disorientato'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "In questi giorni molti mi chiedono un commento sulle elezioni. Io credo, che, anche rispetto ai temi che ho citato", dall'Ucraina agli attacchi al governo, "è normale che ci sia un elettorato molto disorientato. Noi non abbiamo mai brillato alle amministrative, ma non siamo andati mai così male". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai cronisti.

"E questo succede quando l'elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione".