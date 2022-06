F1: Wolff, 'il genio di Hamilton non è in declino'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Toto Wolff ha respinto l'ipotesi che Lewis Hamilton sia in declino ed ha affermato che il sette volte campione di Formula 1 ha dimostrato di essere un "genio" in questa stagione. Hamilton ha perso drammaticamente l'ottavo titolo record di F1 lo scorso anno quando è stato detronizzato da Max Verstappen nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. Il britannico langue al sesto posto nella classifica piloti dopo otto gare della stagione 2022, con il suo compagno di squadra George Russell quarto. La Mercedes è terza nella classifica costruttori, a 108 punti dalla Red Bull leader, e Hamilton ha sofferto di mal di schiena a causa della sua macchina durante il Gran Premio dell'Azerbaigian lo scorso fine settimana.

Wolff, il team principal della Mercedes, non crede che gli standard elevati di Hamilton siano scesi quest'anno. "No, non penso che sia così, è il migliore che sia mai stato", ha detto quando gli è stato chiesto se Hamilton è in declino. "Tra Abu Dhabi nel 2021, dominando l'ultimo terzo della stagione, a quattro mesi dopo, non sta perdendo le tue capacità. Come mi appaiono Russell e Hamilton? Molto professionali. Gli è stata data una macchina non al top, ognuno di loro cerca di sviluppare ulteriormente la monoposto, entrambi sono andati in una diversa direzione di assetto".

"Penso che finché la macchina non è abbastanza buona per correre davvero davanti, le differenze sono piccole e non penso che ci possa avere uno schema che dice 'George sta continuamente superando Lewis' o viceversa", ha aggiunto Wolff. "Abbiamo visto Lewis a Barcellona, ​​era il genio che conosciamo, quindi penso che ciò che mi diverte è che lavorano insieme e cercano di riportare la macchina in testa".