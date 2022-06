Csm: Serracchiani (Pd), 'Parlamento ha scritto buona pagina'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Bene l'approvazione definitiva della riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. Il Parlamento ha scritto una buona pagina". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Vengono introdotte importanti novità da tempo attese, nel rispetto del principio dell'indipendenza della magistratura. Questa riforma, insieme a quelle del processo civile e penale, contribuirà ad assicurare un funzionamento della giustizia sempre più efficace e giusto, come chiedono gli italiani e come serve al ‘sistema Paese' per rispondere alle sfide di questa complicata stagione con maggiore forza, equilibrio e rapidità”, aggiunge Serracchiani.