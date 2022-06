Covid: Gimbe, netto rialzo contagi (+32%) in 7 giorni, +6% decessi

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - Netto rialzo dei contagi Covid-19 in Italia in 7 giorni, con un aumento di nuovi casi del 32,1% nella settimana 8-14 giugno: +160.751 rispetto ai +121.726 della settimana precedente. In salita anche i decessi che registrano un aumento del 6,1% (416 vs 392). In calo del 4% invece i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare (-4%), mentre si riduce del 3,3% il numero dei ricoveri con sintomi (4.199 vs 4.342) e del 16,4% quello dei pazienti in terapia intensiva (183 vs 219). E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

"Inverte la tendenza la curva dei nuovi casi settimanali - commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - che si attestano intorno a 160mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora quota 23 mila casi giornalieri. Nell'ultima settimana l'incremento percentuale dei nuovi casi si registra in tutte le Regioni ad eccezione della Calabria: dal +17,4% della Basilicata al +91,5% della Provincia autonoma di Bolzano. Rispetto alla settimana precedente, in 8 province si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -1,3% di Asti al -36,3% di Reggio di Calabria); salgono da 22 a 99 le Province in cui si rileva un aumento (dal +1,3% di Trapani al +104,1% di Pordenone). Solo la Provincia di Cagliari registra un'incidenza superiore ai 500 casi per 100.000 abitanti (532).