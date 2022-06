Calcio: Carnevali, 'abbiamo parlato di Scamacca con il Psg, interessa a molte società'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - "Incontro con Psg per Scamacca? Luis Campos è un amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz'altro Scamacca è stato argomento della conversazione. Credo sia un giocatore interessante per molte società". L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si esprime così in merito all'interesse del Paris Saint Germain per l'attaccante neroverde Gianluca Scamacca.