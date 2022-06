Calcio: Alvarez, 'il Sassuolo è il club ideale per crescere'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Agustin Alvarez è arrivato in Italia. Il nuovo attaccante del Sassuolo, classe 2001, pagato circa 12 milione di euro al Peñarol, è atterrato oggi all'aeroporto di Milano Malpensa e di lì ha raggiunto l'Emilia per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Maglietta bianca, zaino e sorriso nascosto dalla mascherina, Alvarez si è anche prestato a foto e saluti con alcuni tifosi. Per portare a casa il talento uruguaiano il Sassuolo ha superato la concorrenza di alcune squadre straniere come Bayer Leverkusen e Southampton. Nonostante le tante richieste per i suoi gioielli, la prima operazione del Sassuolo nel calciomercato estivo 2022 è in entrata: Alvarez rappresenta un colpo importante per presente e futuro. L'attaccante ha affidato ai microfoni di Sky Sport le sue prime impressioni all'arrivo in Italia: "Perché ho preferito il Sassuolo? Credo che sia una squadra bella, ideale per crescere. Mi è piaciuto il club e penso che sia ideale per il mio modo di giocare - le sue parole - voglio dare tutto per la squadra e ovviamente poter fare bene".

In Serie A Alvarez ci arriva dopo aver vinto il campionato in Uruguay da capocannoniere, ma dando il meglio di sé in Copa Sudamericana, dove il Peñarol si è fermato alle semifinali e l'attaccante classe 2001 con 10 gol in 14 presenze è stato il capocannoniere della competizione. Soprannominato El Canario, Alvarez ha segnato meno, tra i giovani, solo di Haaland e Vlahovic. Ha esordito con il Peñarol nel 2020 e a un anno dal debutto ha messo a segno 30 gol, più di ogni altro U-20 nello stesso periodo. Ha giocato sin qui 90 partite con il club uruguaiano segnando 34 reti e 10 assist. In questa stagione ha giocato 21 partite complessive, ma segnando un solo gol in campionato. Il giovane attaccante è già nel giro della Nazionale uruguaiana, con cui ha giocato quattro partite, trovando anche il gol contro la Bolivia.