Arienti (Erion): 'Raee miniera urbana strategica, va valorizzata'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Come ci mostra lo studio Ambrosetti, grazie ai RAEE disponiamo già di una miniera urbana quanto mai strategica, ma che stentiamo a valorizzare”. A dichiararlo è Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion WEEE, commentando lo studio di The European House – Ambrosetti, commissionato da Erion.

“Infatti, il mancato contrasto ai flussi illegali, gli ostacoli che i cittadini incontrano nell'attuare comportamenti ambientalmente virtuosi, fino alla carenza impiantistica, fanno sì - sottolinea Arienti - che ancora oggi si sprechino migliaia di tonnellate di materie prime critiche, cedendole all'estero o lasciando che vadano perse in canali clandestini. Per questo, come Erion chiediamo da tempo alle istituzioni azioni migliorative, in cui il rifiuto non sia visto come semplice scarto ma come risorsa di valore da cui dipende lo sviluppo economico di settori chiave del nostro Paese.”