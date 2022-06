Ambiente: Letta, 'prezzo futuro non sia uguale per tutti, chi ha di più, paghi di più'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Il Fit for 55 "va approvato, anche se è complicato, purchè si tengano a mente due cose: il prezzo del futuro non è uguale per tutti, non è possibile chiedere alle stesse persone di pagare lo stesso prezzo del futuro. Chi ha di più paghi di più, è scritto nella Costituzione. Il prezzo del futuro non è uguale per tutti". Così Enrico Letta a RepIdee.

"Quando una persona non riesce arrivare alla fine del mese, quando un'azienda sta per chiudere e quando i salari non consentono di sopportare l'aumento del costo della benzina non si può chiedere una sovrattassa a chi fatica a quel modo e di pagare la stessa cifra di chi ne può sopportare mille volte tanto".