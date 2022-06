Ucraina: Stefanini, 'solo in una cosa ha ragione Medvedev, visita leader doveva avvenire prima'**

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Solo in una cosa Medvedev ha ragione e cioè che sarebbe stato meglio che questa visita fosse avvenuta almeno un mese fa – non che ora sia troppo tardi - perché Italia, Francia e Germania sono i tre Paesi che essenzialmente dettano la politica estera dell'Unione Europea, anche se poi la Ue ragiona a 27. Ma sono i Paesi che hanno più peso e che sono determinanti nel sostegno all'Ucraina. Se i messaggi che portano e il valore della loro presenza fossero arrivati prima, probabilmente sarebbe stato meglio". Lo ha detto all'Adnkronos il senior advisor dell'Istituto per gli Studi di politica internazionale (Ispi) Stefano Stefanini riferendosi al commento di Medvedev alla visita a Kiev dei tre leader europei – che in ogni caso “non avvicinerà l'Ucraina alla pace, mentre il tempo stringe" -

Stefanini definisce l'ex presidente russo "una figura camaleontica, che cerca di crearsi uno spazio rincarando la dose, cercando di posizionarsi come uno dei fedelissimi e autentici interpreti della linea di Putin nella élite russa. Da presidente, aveva fatto delle aperture all'Occidente. Mentre ora è più realista del re”.