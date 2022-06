Ucraina: Fico riceve vicepresidente Parlamento, 'ogni sforzo per cessate il fuoco'**

16 giugno 2022 a





Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ho accolto con piacere alla Camera dei deputati Oleksandr Kornienko, vicepresidente del Parlamento ucraino. L'Italia sostiene il popolo ucraino e le sue istituzioni democratiche. Il nostro impegno è per la risoluzione del conflitto. Non va risparmiato nessuno sforzo diplomatico per giungere a un cessate il fuoco, indispensabile premessa per il ristabilimento della pace nel pieno rispetto dei diritti del popolo ucraino". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell'incontro a Montecitorio con il numero due della Verkhovna Rada.