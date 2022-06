16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Amministrative. Ha vinto la destra al primo turno. Il centrosinistra mi pare, invece, in vantaggio per il secondo turno. Lo spazio per un centro riformista c'è tutto ma deve prevalere la politica, non le ambizioni personali. Noi ci siamo e ci saremo". Così Matteo Renzi nella enews.