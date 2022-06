Energia: Di Maio, 'possiamo gestire calo invio gas ma serve tetto prezzo'**

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Siamo in un momento molto delicato del nostro Paese. Mosca sta riducendo la quantità di gas verso l'Europa. Fortunatamente grazie alle diplomazia energetica che abbiamo condotto possiamo gestire questo momento ma serve un tetto massimo al prezzo del gas, come abbiamo chiesto in Europa". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai cronisti.

La diplomazia lavora sette giorni su sette dal primo giorno di questa guerra, anche da prima che scoppiasse, non lavora solo la domenica".