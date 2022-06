Calcio: De Sisti, 'Italia-Germania 4-3? Gioia indescrivibile perché condivisa con il Paese'**

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - "E' una partita che non potrò mai dimenticare, il ricordo mi riempie ancora oggi d'orgoglio. Un match incredibile, da brividi che ha emozionato noi protagonisti in campo e milioni di italiani che dopo la partita sono scesi in piazza a festeggiare. Fu una soddisfazione incredibile che ci diede una gioia immensa perché condivisa con un intero Paese". Il centrocampista dell'Italia ai mondiali di Messico 1970, Giancarlo De Sisti, ricorda così all'Adnkronos il successo in semifinale per 4-3 sulla Germania, passata alla storia come la 'Partita del Secolo'.

"Mi ricordo che poche ore dopo la partita il presidente Artemio Franchi ci informò della festa esplosa in Italia, quindi ci rendemmo immediatamente conto della portata storica di quella vittoria -aggiunge De Sisti-. Il match fu un'altalena di emozioni: un gol loro e un gol noi, fino al 4-3 di Rivera. Fu anche una enorme fatica fisica perché giocammo a 2000 metri sul livello del mare cosa particolarmente dura ma la vittoria ci ripagò dello sforzo anche se poi lo pagammo in finale con il Brasile".