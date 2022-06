'Art is Open' racconta l'arte al grande pubblico con Epik

16 giugno 2022 a

a

a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Lo storytelling della cultura si riaccende con Igt, International Game Technology, multinazionale leader nel settore del gioco regolamentato che ha affidato a Epik il compito di narrare i pilastri fondanti del gruppo, tra gli altri le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, che sostiene da sempre. È nata così la piattaforma “Open” che si appresta a ospitare i progetti di divulgazione firmati IGT a partire da “Art is Open”, una miniserie che vuole portare l'arte contemporanea all'attenzione del grande pubblico grazie all'uso del linguaggio del palcoscenico. Protagonisti degli episodi, che saranno disponibili online a partire dal 16 giugno, sono i talent Raul Cremona, Ippolita Baldini, Alessandro Betti e Marta Zoboli.

Gli attori chiamati a spiegare e interpretare alcuni capolavori rispettivamente dei maestri Piet Mondrian, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani e Umberto Boccioni esposti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, hanno scritto e confezionato quattro monologhi girati all'interno del museo, aperto in via eccezionale anche nelle ore notturne. Al centro del format “Art is Open” ideato da Epik e prodotto da Indiana Production vi è il concetto di accessibilità all'arte e non solo: ogni interprete legandosi a un'opera ha declinato nella propria performance comica i grandi temi del sociale su cui Igt è impegnata.

“In questa fase di ripartenza e riapertura abbiamo pensato di dare nuovo impulso all'arte e ai musei ideando un progetto di comunicazione innovativo. Si parla di capolavori senza tempo con un linguaggio moderno, intelligente ed ironico, decisamente coinvolgente, con l'obiettivo di avvicinare ancora di più all'arte - racconta Fabio Cairoli, ceo Global Lottery Igt - Il nostro, con l'arte, è un rapporto che risale alle origini dell'azienda, che si è sempre contraddistinta per il suo impegno con innumerevoli interventi di conservazione e restauro su tutto il territorio nazionale. Restituire bellezza al patrimonio comune e salvaguardarne l'identità per migliorarne la conoscenza, questi rimangono i nostri obiettivi. Vogliamo promuovere lo sviluppo delle comunità in cui operiamo, per questo ogni anno investiamo in progetti di sviluppo digitale, inclusione sociale e tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico".

“L'obiettivo di Epik è amplificare l'impegno di Igt sui temi rilevanti per la società, a partire dal sostegno al mondo dell'arte e tramite il linguaggio dell'intrattenimento - spiega Giorgia Crepaldi, leader del progetto 'Art is Open' e partner di Epik - In questa narrazione innovativa della cultura abbiamo fatto leva su codici mai utilizzati fino ad ora, ovvero quelli dell'interpretazione comica e in un luogo di grande fascino come la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Open è inoltre un format 'aperto' sia al grande pubblico sia nella sua dimensione progettuale ed è destinato ad arricchirsi con nuovi capitoli nei prossimi mesi”.

Igt, International Game Technology, è protagonista a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato e presente in 100 paesi tra cui l'Italia, dove le società del gruppo sono concessionarie statali delle Lotterie (Gioco del Lotto, Gratta e Vinci e Lotteria Italia).