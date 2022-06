Titoli Stato: Messina (Intesa Sp), scudo anti-spread Bce? 'Può essere utile in fase speculativa'

15 giugno 2022 a

Milano, 15 giu.(Adnkronos) - Lo scudo anti-spread della Bce "non so cosa sia, però è chiaro che c'è una componente speculativa oggi sulla dinamica dello spread: Tutto quello che è sopra 100/150 punti base è totalmente ingiustificato". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine dell'iniziativa "Young Factor".

"Poi - ha aggiunto Messina - se con alcuni strumenti la Bce potrà ricondurlo a livelli più bassi, questo lo vedremo, ma questa io la vedo più come una fase speculativa. Quindi uno strumento che possa far rendere conto al mercato che non è il momento della speculazione puo' esser utile".

"E' chiaro - ha osservato poi il ceo di Intesa Sanpaolo - che c'è qualcosa che non funziona sui mercati. Che ci sia una speculazione è certo, ma che lo spread dell'Italia non possa essere come quello della Grecia è altrettanto evidente".