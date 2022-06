SENTINEL DIAGNOSTICS LANCIA UN NUOVO STRUMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZZATO E AD ALTA PRODUTTIVITA' PER TEST IMMUNOCHIMICI FECALI

15 giugno 2022 a

MILANO, 15 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Al fine di soddisfare le crescenti necessità delle grandi organizzazioni di screening del cancro colorettale e dei laboratori clinici con elevato volume di campioni, Sentinel Diagnostics - azienda italiana focalizzata da oltre 35 anni sullo sviluppo e sulla produzione di kit diagnostici in vitro per chimica clinica, immunochimica e diagnostica molecolare - annuncia il lancio del sistema SENTiFIT® 800 Analyzer, un nuovo strumento completamente automatizzato e ad alta produttività per test immunochimici fecali (FIT).

Il cancro colorettale (CRC) è uno dei tumori più pericolosi, rappresentando la seconda causa di morte per cancro nel mondo occidentale, con quasi 2 milioni di nuovi casi/anno e 0,9 milioni di decessi (www.iarc.fr). Se diagnosticato precocemente, il CRC è curabile nella maggior parte dei casi quindi la quasi totalità dei paesi organizza programmi di screening nazionali o regionali per identificare i tumori nella loro fase iniziale, rendendo la cura più efficace e quindi diminuendo notevolmente la mortalità. I programmi di screening testano milioni di persone all'anno e, pertanto, creano nuove necessità nell'organizzazione dei laboratori. Il nuovo analizzatore SENTiFIT® 800 è in grado di soddisfare le esigenze di produttività, automazione e precisione di qualsiasi laboratorio con qualsiasi volume di campioni.

"Da quasi 20 anni, Sentinel Diagnostics sostiene la lotta al cancro del colon-retto con il test FOB Gold® e analizzatori di alta qualità. SENTiFIT® 800 è stato sviluppato appositamente per i centri di screening CRC e rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare il nostro impegno nella diagnosi delle malattie gastrointestinali" spiega Marco Buonaguidi, Responsabile Vendite e Marketing.

L'analizzatore SENTiFIT® 800 è un sistema ad elevata capacità, dedicato all'analisi delle feci, in grado di produrre fino a 550 test ogni ora, 1 milione di test all'anno in totale automazione e completa tracciabilità. Il sistema permette una notevole riduzione dei tempi operatore, una migliore organizzazione delle risorse e una ridotta incidenza di errori manuali ed è alimentato da una specifica unità di caricamento campioni (Rack Handler RH-150) capace di fornire un flusso costante di 250 campioni pronti per essere analizzati.

Il sistema SENTiFIT® 800 (marcato CE-IVD) è compatibile con la linea FOB Gold®, la soluzione completa per l'identificazione del sangue occulto nelle feci, e con i reagenti della linea CALiaGold® per la quantificazione della Calprotectina fecale, il test di prima scelta per la verifica dell'infiammazione intestinale.

