Reggio Emilia: raggira anziana con truffa della specchietto, denunciato

Reggio Emilia, 15 giu. - (Adnkronos) - Dalla provincia di Siracusa a quella reggiana per compiere la truffa dello specchietto ovvero il modo truffaldino per spillare 100 o 200 euro a ingenui automobilisti. Per questo motivo un 32enne siracusano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Correggio alla Procura di Reggio Emilia con l'accusa di truffa. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità dell'indagato. L'uomo, con precedenti specifici, sarà inoltre proposto per il foglio di via obbligatorio dal comune di Correggio per tre anni.

I carabinieri della locale stazione, forti delle indicazioni fornite dalla vittima, una 78enne, che a titolo di risarcimento ha pagato 50 euro al truffatore, hanno identificato l'uomo di 32 anni. Ad incastrarlo le telecamere del sistema di videosorveglianza del paese che consentivano di individuare l'auto usata dal truffatore e la stessa vittima che lo ha riconosciuto.