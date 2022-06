Rai: Fuortes, 'in questa prima parte dell'anno si conferma leader del mercato televisivo'

15 giugno 2022 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Considerato che il tema centrale alla nostra attenzione è la riorganizzazione dell'offerta televisiva secondo il nuovo modello organizzativo per Generi, ritengo opportuno aggiornarvi su alcuni dati relativi ai primi ascolti registrati. Innanzitutto vorrei comunicarvi però che il Gruppo Rai, anche in questa prima parte dell'anno, si conferma leader del mercato televisivo: dal 1° gennaio al 12 giugno 2022 ha infatti ottenuto una media del 37,4% di share in prima serata e del 35,8% nell'intera giornata". Lo ha detto l'ad Rai Carlo Fuortes durante l'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, specificando poi che "le tre reti generaliste hanno realizzato complessivamente, in prima serata, il 32,2% di share con un aumento di 1 punto percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. In crescita - ha evidenziato Fuortes - anche lo share nell'intera giornata, che si attesta al 29,9% di share, con un aumento di 0,4 punti percentuali".

"Ottime sono state, inoltre, le prestazioni sul mercato digitale evidenziate da Raiplay. Sempre nel periodo dal 1° gennaio al 12 giugno 2022, l'offerta della Rai ha superato i 220 milioni di ore consumate, riscontrando - a fronte di una crescita del mercato del 13% - un incremento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel dettaglio, il consumo dell'offerta Rai on demand aumenta del 35% e quello dell'offerta Rai in diretta online del 26%", ha poi dettagliato.