Milano: boom di ingressi in piscine Milanosport, in 2 settimane 20mila presenze

Milano, 15 giu.(Adnkronos) - Chiude in positivo il bilancio delle prime due settimane di apertura dei centri balneari e nelle vasche scoperte di Milanosport, azienda partecipata dal Comune di Milano. Complice il caldo torrido percepito in città, sono state quasi 20.000 le presenze registrate nel periodo. In pole position, con 11.721 ingressi, c'è il centro balneare Romano, la piscina di via Ponzio dedicata alla memoria di Guido Romano, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912, con la sua immensa vasca da 100x40 metri.

Cornice storica della palazzina sede del comando della polizia locale di Città studi, l'impianto ha riproposto anche per il 2022 il #sunsetpool dal lunedì al venerdì con chiusura alle ore 21, un'iniziativa molto gradita dai cittadini che possono godersi, al prezzo ridotto di 3,50 euro il relax a bordo vasca sino al tramonto; una proposta che Milanosport ha inserito anche nella vasca scoperta del centro sportivo Saini il martedì, mercoledì e giovedì.

Ma non sono solo i centri all'aperto dell'azienda partecipata ad aver riscosso un grande successo; sono infatti 17.000 i frequentatori delle piscine al coperto e dei giardini di Arioli Venegoni, Iseo, Mincio, Procida, Solari e Suzzani, dove è possibile, come accade nelle vasche all'aperto, noleggiare un lettino e godersi il sole. E 6.000 gli sportivi che si sono iscritti alla stagione estiva, scegliendo un corso tra nuoto, fitness acquatico, tuffi ma anche tennis, padel e fitness in palestra.