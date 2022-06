Lombardia: 'salpa' da Bergamo il raduno interregionale Marinai d'Italia

15 giugno 2022 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E' Bergamo la città prescelta per il 2022 a ospitare il raduno interregionale dell'associazione nazionale dei Marinai d'Italia. Baschi e solini stellati invaderanno la città orobica a partire da domani e concluderanno la loro 4 giorni di eventi, convegni e dimostrazioni nella mattina di domenica con la tradizionale sfilata per le vie cittadine.

La manifestazione è stata presentata oggi a Palazzo Pirelli nel corso di una conferenza stampa alla presenza del consigliere segretario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini. A illustrare il nutrito programma del raduno, tra gli altri, il presidente nazionale dell'Anmi, l'ammiraglio Pierluigi Rosati, il responsabile comunicazione Anmi, il contr'ammiraglio Angelo Castiglione, il delegato regionale capitano Alberto Lazzari, e il presidente del gruppo di Bergamo (organizzatore dell'evento), il tenente di vascello Ernesto Greco. "E' un grande onore per me e per tutto il Consiglio regionale ospitare qui a Palazzo Pirelli, la 'casa di tutti i lombardi', una manifestazione così significativa come il raduno interregionale dei Marinai d'Italia – ha commentato Malanchini – . Da domani marinai di ogni età, fieri ed orgogliosi, riempiranno le vie di Bergamo portando tra di noi la loro allegria ma anche la loro serietà e la dedizione al Paese, così ben rappresentata dalla nostra gloriosa Marina".

Tra i momenti più significativi l'inaugurazione della mostra di modellismo navale, che si terrà domani alle 15 a palazzo Sora. E poi la deposizione della corona al Monumento del Marinaio, alla la presenza delle più alte cariche civili e militari, per la giornata di venerdì, alla quale seguirà la Santa messa presso il Duomo di Bergamo con l'esposizione dell'effigie della Santa Barbara. E ancora, sabato mattina al Lago d'Iseo, una dimostrazione di salvamento con quattro scenari differenti a cui seguirà la deposizione di una corona d'alloro nelle acque del lago. Nel pomeriggio, la cerimonia del gemellaggio tra i gruppi Anmi di Bergamo e di Torino, alla presenza del sindaco di Dalmine e del presidente nazionale Anmi. Infine, domenica mattina, il gran finale con la sfilata e la rassegna delle truppe al cospetto delle autorità.