Kudona: Il risparmio moderno: come guadagnare interessi al giorno d'oggi?

VILNIUS, Lituania e AMBURGO, Germania, 15 giugno 2022/PRNewswire/ -- Da qualche tempo i risparmiatori europei hanno un avversario prescelto: la politica dei tassi di interesse di riferimento della BCE. Perché quando i tassi di interesse sono bassi (e al momento il tasso di riferimento è allo zero per cento), le banche prendono in prestito molto denaro. Ciò comporta a sua volta una maggiore circolazione di denaro in generale, il che provoca un alto tasso di inflazione. Ciò intacca il potere d'acquisto dei privati e delle aziende rendendo obsolete le offerte di risparmio tradizionali come il libretto di risparmio o il conto di deposito libero, su cui peraltro non si percepiscono quasi interessi.

La domanda per gli investitori è quindi logicamente: Come si può investire il proprio denaro in modo redditizio o almeno attutire una parte della perdita di valore nonostante queste circostanze? Ci sono stati tempi migliori per risparmiare tramite singole azioni, fondi ed ETF. Le incertezze politiche globali e le successive crisi hanno portato a un calo dei prezzi e dei rendimenti.

La risposta è quindi: "Decentralized Finance" (abbreviato: DeFi). Sul lungo termine, il settore finanziario decentralizzato ha il potenziale per rivoluzionare il settore bancario tradizionale, se non addirittura renderlo superfluo. A differenza dei mercati finanziari tradizionali, qui le istituzioni come i cosiddetti "intermediari" vengono meno, le transazioni avvengono in tempo reale e, grazie alla blockchain, ogni transazione è documentata in modo trasparente per sempre. Ciò si traduce in costi di transazione significativamente inferiori e in rendimenti più elevati per gli investitori.

Oltre all'investimento in criptovalute, alcune delle quali sono soggette a forti fluttuazioni, gli investitori possono guadagnare interessi elevati cambiando il loro denaro in cosiddetti stablecoin e trasferendoli poi alle piattaforme DeFi sotto forma di prestiti per guadagnare interessi su di essi. Il valore di questi stablecoin è rispettivamente legato a una valuta classica e quindi fondamentalmente a prova di fluttuazione. I tassi di interesse sono decisamente più interessanti rispetto a quelli del mondo finanziario tradizionale. I tassi d'interesse DeFi potrebbero quindi essere l'ultimo baluardo interessante per i risparmiatori.

