Italgas: al 2028 previsto fatturato superiore a 2,6 mld

Torino, 15 giu. - (Adnkronos) - Italgas prevede di chiudere il 2022 con investimenti tecnici tra 700 e 750 milioni di euro e ricavi adjusted superiori a 1,4 miliardi di euro, con un Ebitda adjusted di 1,00-1,03 miliardi di euro e un Ebit adjusted tra 570 e 590 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota di accompagnamento al piano strategico 2022-2028 in cui si sottolinea che "tali risultati non tengono conto del contributo di Depa Infrastructure" e che "includendo il costo per l'acquisizione di Depa Infrastructure e gli impatti dell'Ifrs 16, l'indebitamento netto a fine 2022 è atteso a circa 5,9 miliardi di euro"

"Con il completamento delle gare, grazie al contributo di Depa Infrastructure e allo sviluppo delle attività dell'efficienza energetica - prosegue la nota - si prevede al 2028 un fatturato superiore a 2,6 miliardi di euro con un margine Ebitda stimato di circa il 70%, mentre la leva finanziaria dovrebbe gradualmente ridursi attestandosi a fine Piano al 61% circa".