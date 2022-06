Fondazione Cariplo: sbarca a Cernobbio il progetto 'Looking4' per i 30 anni di attività

15 giugno 2022 a

Milano, 15 giu.(Adnkronos) - È Villa Erba di Cernobbio ad aver ospitato oggi la seconda tappa di 'Looking4', il progetto ideato e voluto da Fondazione Cariplo in occasione dei 30 anni di attività. 'Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici' è il tema identificato per la seconda delle cinque giornate di incontro, ispirazione, ascolto e confronto. Un tema molto attuale anche per l'attività di Fondazione Cariplo che, in questi anni, con 2.298 progetti sostenuti, pari a 214,1 milione di euro erogati si è impegnata per promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Fondazione Cariplo si è pertanto impegnata per favorire l'innovazione culturale per contribuire alla diffusione di nuovi approcci sostenibili mettendo in moto un circolo virtuoso nel quale ricerca, formazione, sensibilizzazione e azione si rafforzino a vicenda grazie al coinvolgimento di cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, mondo scientifico e comunità locali.

Le giornate del percorso partecipativo Looking4 infatti sono strutturate su quattro temi chiave in ambito ambiente, cultura, ricerca e servizi alla persona, seguite da un appuntamento finale di restituzione e condivisione a Milano con un importante obiettivo finale: disegnare insieme, grazie al contributo di visione e di esperienza di imprese sociali, enti non profit, università, istituzioni, aziende – con cui Fondazione Cariplo dialoga e opera ogni giorno – un "atlante dei bisogni e delle risorse delle comunità di domani", e anche con realtà con cui la fondazione non opera. Questa potrebbe essere un'occasione per conoscersi e lavorare insieme.

La tutela dell'ambiente, oggetto dei lavori nel corso della giornata, è insieme ad arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona uno dei quattro storici settori di intervento su cui Fondazione Cariplo da sempre concentra il proprio impegno e su cui ha attivato da alcuni anni una modalità di intervento molto intersettoriale, per contribuire, attraverso le competenze di ciascuna area, al raggiungimento degli attuali 9 obiettivi strategici: "Vogliamo offrire uno spazio di riflessione e confronto in cui poter mettere a fuoco i temi e le sfide cruciali per il futuro delle persone, delle comunità e dei territori -spiega il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti-. Soprattutto lo vogliamo fare insieme, perché la complessità e la portata di queste sfide può essere guardata e affrontata solamente dentro a una visione ampia e corale".

"Dopo questi due anni così difficili -prosegue- crediamo che festeggiare il 30esimo anniversario di Fondazione Cariplo significhi ritornare al cuore della nostra missione: promuovere comunità mobilitando le energie e le competenze dentro alle comunità. Ringrazio fin da ora tutti soggetti – associazioni, istituzioni e imprese – che nel corso di queste settimane vorranno prendere parte a questo percorso portando il proprio contributo di visione".

Quello organizzato a Villa Erba per celebrare i 30 anni di Fondazione Cariplo, aggiunge Enrico Lironi, membro del Cda di Fondazione Cariplo, è "un bel momento di condivisione per il nostro territorio e per tutte le persone che convergeranno qui da altre località. Siamo felici di poter ospitare questo momento, considerata la tematica di così stretta attualità e con degli ospiti e relatori di questo livello. Non è un evento solo comasco, si svolge a Cernobbio, ma sarebbe davvero bello che vi partecipassero anche persone che provengono da territori vicini".

Si tratta, aggiunge, di "un'occasione importante. Vogliamo ascoltare le voci di chi sarà presente, avere occasione per conoscerci e lavorare insieme, nel pomeriggio con i tavoli di lavoro e di approfondimento. L'obiettivo è poter contare su persone di età diversa e che provengono da ambiti diversi: dal non profit alle aziende, le istituzioni, le amministrazioni e le autorità locali fino a chi lavora sul campo, affrontando i problemi che riguardano il mondo in generale, ma anche i nostri luoghi; dove viviamo sono in atto modificazioni, a causa dei cambiamenti climatici, che ormai sono sotto gli occhi di tutti. E che hanno conseguenze in altri ambiti, ad esempio nel sociale. Ma al tempo stesso sappiano quanto la ricerca scientifica in questo ambito può esserci d'aiuto. E sappiamo che la collaborazione tra pubblico e privato, con le aziende sempre più impegnate su questo fronte, è fondamentale".

"Ospitare a Cernobbio uno degli eventi celebrativi dei 30 anni di Fondazione Cariplo è, per la provincia di Como e per noi, un grande onore -è il pensiero di Angelo Porro, presidente della Fondazione provinciale comunità comasca-. Quando parliamo di Fondazione Cariplo parliamo della nostra 'mamma', che non solo ha dato vita, nel 1999, alle Fondazioni di Comunità, ma che continua a sostenerle e spronarle a svolgere sempre meglio il ruolo di 'mediatore filantropico' nei territori e nelle comunità".