Fdi: Mauri (Pd), 'da Meloni oscurantismo e neofranchisti applaudono'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Le parole d'ordine urlate in Spagna dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo comizio in favore dei militanti di Vox, dimostrano il rischio che incombe sul futuro dell'Italia e dell'Europa". Così il deputato dem, Matteo Mauri, già viceministro dell'Interno e responsabile nazionale del Partito Democratico sulla cittadinanza e immigrazione.

"Mentre nel nostro Paese Meloni tenta con difficoltà di darsi un profilo moderato agli occhi degli italiani, con il suo intervento davanti alla destra nostalgica ha gettato la maschera, restituendoci il vero profilo programmatico del suo partito: zero diritti per le minoranze, intolleranza verso la comunità Lgbt, fake news sull'esistenza di presunte lobby, migranti in fuga da guerre e calamità visti come pericolosi invasori, senza alcuna idea su accoglienza e integrazione".

"Meloni, in buona sostanza, vuole far tornare indietro le lancette della storia, cancellare il progresso frutto delle trasformazioni storiche e delle lotte per i diritti civili e sociali degli ultimi decenni, per farci ripiombare nelle epoche storiche caratterizzate dal più buio oscurantismo. Meloni? No grazie”.