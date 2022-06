15 giugno 2022 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il discorso Meloni in Spagna? “E' stato molto forte, è lontano da me anni luce, si cerca esclusione e non inclusione, è stata molto forte, mi ha impressionato. Mi dispiace che insista sul tema Lgbt, vanno garantiti a tutti gli stessi diritti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice e capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi.