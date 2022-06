Da Saronno parte il nuovo corso di Penny Italia

15 giugno 2022 a

a

a

Saronno, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Penny Italia si veste di nuovo e parte da Saronno, dove apre domani, in via S. Francesco ang. via Sabotino, il primo punto vendita in Italia con il nuovo logo 'Penny, punto'. Situato in un quartiere residenziale a pochi passi dal centro, il nuovo negozio, all'interno del quale lavoreranno 14 dipendenti, di cui 5 neo assunti, ha una superficie di vendita di circa 870 mq e un ampio parcheggio. Con questa apertura, Penny Italia porta i propri punto vendita a 94 in Lombardia, di cui 6 in provincia di Varese.

Il Penny di Saronno rivolge grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente. Dalla partnership con Too Good To Go, in materia di spreco alimentare, alla collaborazione con Coripet per il riciclo della plastica, sino alle tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell'ambiente e l'esperienza di acquisto. L'obiettivo di ottenere la massima qualità riducendo i consumi è stato perseguito installando corpi illuminanti a LED con bassi consumi energetici ed alta resa cromatica e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.

Queste tecnologie contribuiranno a risparmiare fino a 53.000 kWh annui, traducibili in circa 10 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate ed una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a circa 18 tonnellate. Il nuovo punto vendita utilizzerà l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico presente sul tetto ed inoltre per i clienti vi sarà la possibilità di caricare la loro auto elettrica. Verde in facciata per un migliore controllo climatico e recupero delle acque meteoriche completano l'anima “green” del nuovo Penny Italia di Saronno. Tra i fiori all'occhiello del nuovo Penny il reparto macelleria, la gastronomia con punto caldo e un'intera vasca con una linea di pasticceria tipica locale. Oltre a circa 2000 referenze tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel nuovo Penny Market la shopping experience è all'insegna dell'italianità e del territorio. Il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare - con responsabilità - le eccellenze italiane e locali in ambito food e non.