Csm: Malpezzi (Pd), 'voto segreto è contro il governo, grave comportamento Ostellari'

Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Desidero sottolineare l'anomalia di quello che sta succedendo in quest'aula con la richiesta di voto segreto da parte della Lega. Sappiamo bene che di fronte a provvedimenti del governo, il voto segreto è uno strumento delle opposizioni per mettere in difficoltà il governo che loro non sostengono". Lo ha detto in aula la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi in merito alla richiesta della Lega di voto segreto.

"Devo sottolineare con rammarico che questa richiesta viene da una forza politica che dice di voler sostenere l'esecutivo e che alla Camera ha votato la riforma, cercando di portarla a casa; cosa che al Senato sembra improvvisamente non voler fare", ha proseguito.

"L'anomalia l'abbiamo vista dall'inizio di questo dibattito quando il presidente relatore Ostellari - che ha ricevuto non più tardi di stanotte un mandato dalla commissione giustizia di riferire favorevolmente su questo provvedimento - ha deciso, pur non dimettendosi, di mantenere questo ruolo senza esercitarlo. Un comportamento grave che va stigmatizzato e che indica mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento", ha sottolineato Malpezzi.