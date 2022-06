15 giugno 2022 a

a

a

Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Consideriamo la riforma totalmente inutile" e "per tutte le votazioni ci asterremo, su tutto". Lo annunciato il senatore di Italia viva Giuseppe Cucca in apertura delle votazioni degli emendamenti alla riforma del Csm in aula al Senato.