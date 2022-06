Como: Molteni vuole riconteggio voti, entro giovedì la richiesta al Tar

15 giugno 2022 a

Milano, 15 giu.(Adnkronos) - Lo spoglio delle schede è stato completato e contrariamente a quello che sembrava vedere Giordano Molteni passare il primo turno delle elezioni amministrative di Como, passando al ballottaggio, il numero dei voti raccolti dal medico schierato dal centrodestra come candidato sindaco è risultato inferiore ai voti presi dal competitor civico, Alessandro Rapinese: 8341 contro 8443. Questo ha portato Molteni al terzo posto e alla decisione di ricorrere al Tar, per chiedere il riconteggio delle schede.

"Stiamo raccogliendo le dichiarazioni relative alle numerose contestazioni fatte ai seggi da parte dei rappresentanti di lista della nostra coalizione -spiegano dal suo staff-; queste verranno portate dai nostri avvocati al Tar, dopodiché sarà lo stesso Tar a decidere se accettare o meno la nostra richiesta di riconteggio e a decidere le tempistiche. Da qui deriverà, di conseguenza, l'eventuale slittamento del ballottaggio".

"Entro giovedì mattina" è il termine indicato per depositare la richiesta: "La nostra decisione - sottolineano- non è perché non accettiamo la sconfitta, ma per rispetto della democrazia". Del resto "ci sono state decine di segnalazioni da parte dei rappresentanti di coalizione, non solo dai rappresentanti di Fdi". Tra i motivi alla base delle presunte irregolarità, potrebbero esserci, "probabilmente il voto disgiunto o anche la questione della mancanza di presidenti di seggio che ha determinato un po' di confusione nella lettura o nell'interpretazione delle schede. E tutto questo ci porta a dire: 'Vogliamo chiarezza'".