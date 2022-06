Camera: oggi question time con ministri Lamorgese, Carfagna, D'Incà e Patuanelli

15 giugno 2022 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 15 giugno alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sulle iniziative per garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali, alla luce delle criticità emerse a Palermo in occasione delle consultazioni amministrative e referendarie tenutesi il 12 e il 13 giugno 2022 (Suriano – Misto-Man., Pap, Prc-SE); sulle iniziative per prevenire episodi di violenza giovanile analoghi a quelli occorsi a Peschiera del Garda il 2 giugno 2022 (Paternoster – Lega): sulle iniziative per chiarire le responsabilità delle disfunzioni organizzative registratesi a Palermo in occasione del voto per il referendum e le elezioni comunali (Giachetti – IV).

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a una interrogazione sulle iniziative per evitare ulteriori fattori di divario tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord in relazione al processo di attuazione dell'autonomia differenziata (Conte – LeU). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro per la Transizione ecologica – sulle iniziative, in sede di Unione europea, per conciliare gli obiettivi di transizione ecologica con quelli di tutela dell'industria automobilistica nell'ambito del processo di revisione della normativa in materia di emissioni dei veicoli (Barelli – FI).

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sule iniziative per sostenere il comparto della pesca e dell'acquacoltura a fronte dell'aumento dei costi di produzione (Incerti – PD); sulle iniziative per contrastare la massiccia infestazione di cavallette verificatasi in Sardegna (Scanu – CI); sulle iniziative, in ambito europeo, per salvaguardare la produzione agricola (Cillis – M5S); sulla prevenzione e il contenimento della peste suina africana (Lollobrigida – FdI).