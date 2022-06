15 giugno 2022 a

Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Ho fatto tanto tempo il parlamentare, non è mica obbligatorio per fare politica. Anzi, forse il contrario! Quando vado in giro per l'Italia molti mi dicono di restare, ma io rispondo che non vado mica nel bosco e che io posso certo spingere il carretto ma tirarlo devono farlo gli altri!". LO ha detto Pierluigi Bersani a Otto e mezzo, su La7.