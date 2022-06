Amministrative: Boschi, 'vince centrodestra, strada è quella del centro riformista'

15 giugno 2022 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Come numero di sindaci eletti al primo turno ha vinto il centrodestra. Non avevano mai preso tanti sindaci, tutti insieme, al primo turno. Però Salvini e Meloni stanno discutendo, e questo oscura il successo della destra". Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un'intervista al Corriere della Sera parla di vittoria del centrodestra con riferimento al voto di domenica scorsa. Sconfitto invece il M5S: "Conte è un re Mida al contrario: i dati dicono che non porta consenso, lo toglie. Ormai abbiamo più sindaci noi di Italia viva rispetto a loro".

Il voto invece per Boschi incoraggia chi punta a un nuovo centro-riformista: "E' una strada non solo possibile, ma anche doverosa. Perché Calenda sia così altalenante nei rapporti con gli altri deve chiederlo a lui. Certo, non può lamentarsi di quello che Matteo ha fatto per lui. Renzi, infatti, lo ha nominato ministro, viceministro, ambasciatore. Lo ha sostenuto sia per il Parlamento europeo che per Roma".

Nella galassia centrista "la pace non solo è possibile, ma necessaria: lo hanno capito tutti i numerosi protagonisti del centro riformista. E presto dovrà accettarlo anche Calenda. Tutti insieme con umiltà: servono i voti di tutti, non i veti di qualcuno".