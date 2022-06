Acea con Ntt Data presenta Waidy Management System, piattaforma digitale per tutela acqua

15 giugno 2022 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Ntt Data Italia e Acea hanno presentato oggi, in occasione dell'evento di lancio delle due Google Cloud region italiane, Waidy Management System (Wms), la soluzione cloud native per la tutela della risorsa idrica, pensato per ottimizzare la gestione dell'acqua nelle reti. Intuitiva e moderna Digital Water Platform, Wms è una piattaforma tecnologica che facilita la gestione della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo alla necessità, sempre più diffusa, di razionalizzare l'utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. Gestione dei distretti idrici, elaborazione di dati per il controllo dei volumi d'acqua gestiti, monitoraggio centralizzato della continuità del servizio e controllo delle attività di manutenzione della rete: queste solo alcune delle funzionalità che Waidy Management System mette in campo.

"Il cambiamento climatico è una delle principali sfide che il pianeta dovrà affrontare nel prossimo futuro, ed è una sfida che riguarderà tutti. - rileva Luca Isetta, Chief Operating Officer di Ntt Data Italia –. In Ntt Data crediamo fortemente che in un contesto come quello di oggi la sostenibilità svolga un ruolo cruciale, ed è per questo che siamo orgogliosi di collaborare con Acea per la realizzazione di un progetto che siamo sicuri darà il suo contributo a sensibilizzare sul tema tutte le aziende che hanno un ruolo determinante su territorio e cittadinanza e che si impegnano a realizzare una società sostenibile”.

“Immaginate se apriste il rubinetto e non uscisse più acqua… ipotesi tutt'altro che remota in molti Paesi del mondo. La disponibilità di acqua - sottolinea Giovanni Papaleo Chief Operating Officer del Gruppo Acea - è uno dei temi cruciali nell'Agenda 2030 e noi come Acea sentiamo la responsabilità di garantire una gestione il più possibile sostenibile della risorsa idrica. Waidy Management System nasce proprio con l'obiettivo di offrire uno strumento evoluto di gestione del ciclo idrico integrato e di tutelare e valorizzare la risorsa idrica lungo tutto il ciclo dell'acqua. Si tratta di una piattaforma digitale capace di supportare le decisioni delle nostre persone, integrato con i sistemi operativi e capace di garantire continuità del servizio. WMS è anche un esempio di evoluzione culturale e organizzativa, parliamo infatti di uno strumento flessibile, scalabile e sicuro realizzato completamente in agile”.

Il progetto si è aggiudicato il premio Ntt Data Award 2022 al termine di una competizione che ha visto coinvolti tutti gli oltre 50 paesi in cui è presente Ntt Data nel mondo. Waidy Management System era candidato nella sezione Sostenibilità, che premiava i progetti capaci di dare un contributo sociale, nell'ottica di realizzare una società sostenibile, pur perseguendo obiettivi di business.