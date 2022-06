15 giugno 2022 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022 non si applica" l'obbligo di mascherine. Si legge nella bozza del dl oggi all'esame del Cdm.