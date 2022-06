15 giugno 2022 a

Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - La Figc ieri sera ha presentato, a quanto apprende l'Adnkronos, ricorso al Tar dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto parzialmente il ricorso della Lega Serie A sull'indice di liquidità che almeno come presentato non sarà requisito per l'ammissione al campionato.