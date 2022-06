Bce: Gentiloni, 'combattere inflazione, ma c'è rischio frammentazione'**

15 giugno 2022 a

Bruxelles, 15 giu. (AdnKronos) - - Nell'area euro "bisogna affrontare il problema dell'inflazione, sapendo che non ha la stessa origine dell'inflazione Usa", che è prodotta dal surriscaldamento dell'economia, mentre quella europea è per lo più un'inflazione "importata", per via dei prezzi dell'energia. "Penso che il percorso" di normalizzazione della politica monetaria delineato dalla Bce "sia ragionevole, ma occorre affrontare il rischio di frammentazione", che "fa parte anch'esso del mandato della Bce, come ha detto la presidente Christine Lagarde". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervistato durante un convegno organizzato a Bruxelles da Politico.eu.