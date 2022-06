Verona: Tommasi, 'ci rivolgiamo a tutti, battaglia fino in fondo'

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Per noi è un risultato inaspettato. Dimostra che siamo stati coerenti e convincenti parlando di futuro, toccando le giuste corde in una città, Verona, stanca degli ultimi 15 anni di amministrazione. Continueremo su questa strada e ribadiremo ogni giorno che il ballottaggio di domenica 26 sarà una scelta fra futuro e passato, e questo ci carica di responsabilità ancora maggiori". Così Damiano Tommasi, candidato sindaco a Verona, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

"Insomma, aumentano le aspettative, ma questo primo turno e questo risultato così rilevante ha rafforzato la nostra convinzione di essere sulla strada giusta. Per una Verona nuova come nuovi sono i risultati che abbiamo avuto, per voltare pagina da una città, quella di questi ultimi anni, fatta di poltrone, di una gestione cittadina di cortissimo respiro, senza visione, incapace di ascoltare tanto i singoli cittadini quanto le associazioni di categoria", ha aggiunto Tommasi.

"Per il ballottaggio ci rivolgiamo convintamente a tutte le veronesi e i veronesi che abbiano voglia di cambiare. Nella nostra città il cambiamento tradizionalmente fa paura, ma la nostra proposta di cambiamento non deve spaventare ed è rivolta a tutti quelli che hanno disertato le urne come a chi ha votato altri candidati. Siamo a un bivio e dobbiamo scegliere quale città vogliamo per i nostri figli. E' importante la partecipazione di tutti. Sono abituato al lavoro di squadra come calciatore, e lo sono ancora più oggi in questa sfida, nella quale c'è un gruppo che ha trovato un pallone e un campo, questa bellissima città. Ora giochiamo fino in fondo, con determinazione e tranquillità, fino la nostra partita".