Vaiolo scimmie: guida Oms, 'no vaccinazione di massa, valutare caso per caso'

Milano, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità non raccomanda la vaccinazione di massa contro il vaiolo delle scimmie". Benché i vaccini **anti-vaiolo** forniscano "una certa protezione" contro **il Monkeypox**, "i dati clinici sono limitati", come pure è "limitata l'offerta" di prodotti. Pertanto, "qualsiasi decisione sull'opportunità di utilizzare vaccini contro il vaiolo delle scimmie dovrebbe essere presa insieme dalle persone potenzialmente a rischio e dai sanitari che li assistono, caso per caso sulla base di una valutazione rischi-benefici". Così in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riassunto il contenuto delle Linee guida provvisorie pubblicate oggi dall'agenzia ginevrina in materia di immunizzazione anti-Monkeypox.

"E' inoltre essenziale - ha ribadito Tedros - che i vaccini siano disponibili in modo equo ovunque servano. Con questo obiettivo, l'Oms sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri e partner per sviluppare un meccanismo che permetta un accesso equo a vaccini e terapie".