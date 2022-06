Ucraina: Draghi, 'Italia con Kiev per ingresso in Ue'

14 giugno 2022 a

a

a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "L'Italia sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l'Ucraina, il suo desiderio di far parte dell'Unione Europea. Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi. Il Governo italiano continua a lavorare perché si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di pace – nei termini che l'Ucraina riterrà accettabili". Così il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett.