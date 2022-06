Tennis: Atp Queen's, Berrettini supera Evans e va al secondo turno

14 giugno 2022 a

Londra, 14 giu. (Adnkronos) - Continua la striscia positiva di Matteo Berrettini sull'erba. Il campione azzurro supera il primo turno del Queen's, in Gran Bretagna dopo il successo sull'erba di Stoccarda. Il 26enne tennista romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, al rientro dopo l'infortunio e l'operazione alla mano, si è imposto nettamente all'esordio sul britannico Daniel Evans, n.31 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, in un'ora e 36 minuti. L'azzurro, campione in carica al Queen's, troverà al secondo turno il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego, appena battuto ai quarti a Stoccarda, e il 'ripescato' statunitense Denis Kudla, n.82 Atp che ha preso il posto dello scozzese Andy Murray.