Pd: Marcucci, 'Conte? Deciderà lui, io vedo molte sintonie con Di Maio'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Oggi, come 30 anni fa fecero Prodi e Parisi con l'Ulivo, serve la politica per costruire un'alleanza che sia larga per davvero. I contraenti sono il Pd, Azione, Italia Viva, la sinistra, la componente liberale di Fi. Conte? Deciderà lui, io vedo molte sintonie con il ministro Di Maio”. Lo scrive il senatore Pd Andrea Marcucci nel suo blog su Globalist.

“Chi oggi mi riconosce le ragioni- continua il parlamentare- dopo aver eluso per mesi la questione mi chiede ‘ma come si fa'? Io rispondo che il vero campo largo si fa con la politica”.