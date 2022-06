Pd: Malpezzi, 'con Calenda, Renzi e Conte continua lavoro per tenere tutti insieme'

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Per il Pd penso sia rimasto fermo il lavoro paziente di cucitura e di tenuta insieme delle forze alternative alla destra per costruire una progettualità comune. In alcune realtà siamo stati in grado di costruire un grande campo e abbiamo vinto, a Lodi". Lo ha detto Simona Malpezzi a radio Anch'io.

"Calenda? Noi non abbiamo mai escluso nessuno, a differenza di Calenda non mettiamo veti. Noi diciamo che si può costuire con Calenda e con tutte le altre forze. In alcune realtà Calenda ha accolto la sfida di stare tutti insieme", ha spiegato la presidente dei senatori Pd che poi ha aggiunto: "Per Renzi vale lo stesso. Penso ci possa essere una opportunità di lavoro per una tenuta complessiva. Sono più le cose che di uniscono di quelle che ci dividono".

A proposito poi di Conte, Malpezzi dice: "Ho molto apprezzato la sua analisi. Continueremo a lavorare con questa fatica quotidiana di tenere insieme tutti. E' una opportunità per il Paese".