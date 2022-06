Pd: Letta, 'alleanze? non escludo nessuno, lavoro ad alternativa Meloni-Salvini'

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Sul tema delle alleanze io la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo durante la pandemia altrimenti si apre un'autostrada a Meloni e Salvini". Così Enrico Letta a Di Martedì su La7.

"Io farò tutto il possibile per convincere gli elettori italiani a votare l'alternativa a Salvini e Meloni".