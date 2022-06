14 giugno 2022 a

a

a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Alleanza da Calenda a 5 Stelle? "Non è impossibile come si è visto a Verona. Agli alleati potenziali dico che il problema è che non dobbiamo stare lì mettere veti, ma dobbiamo discutere delle cose da fare". Così Enrico Letta a DI Martedì.