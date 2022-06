Openbravo lancia un nuovo sistema POS quick service per rispondere alle richieste delle catene QSR e Fast Casual Restaurant

14 giugno 2022 a

BARCELONA, Spagna, 14 giugno 2022 /PRNewswire/-- Openbravo ha annunciato il lancio del suo nuovissimo Point-of-Sale (POS) per Quick Service Restaurant (QSR) e Fast Casual Restaurant, che sarà presentato per la prima volta il 14 e 15 giugno nel corso dell'evento Resto Days a Deauville, in Francia.

Si prevede che la straordinaria crescita globale e continua di questo settore nell'ultimo decennio continuerà nei prossimi anni, creando nuove sfide per i ristoranti quick service. I clienti si aspettano ovviamente un servizio rapido, ma hanno aspettative più elevate e richiedono una maggiore personalizzazione, una maggiore diversità di menu e la possibilità di utilizzare nuovi canali, in particolare online. Allo stesso tempo, i ristoranti sono sotto una crescente pressione per massimizzare l'efficienza e migliorare i margini di profitto.

Per offrire ai ristoranti gli strumenti idonei a gestire efficacemente queste sfide, Openbravo lancia un sistema POS quick service basato su cloud, progettato per garantire velocità, servizio clienti ed efficienza operativa, particolarmente adatto a Quick Service e Fast Casual Restaurant multi-location grazie alle sue solide funzionalità e ad una architettura scalabile.

"Le catene di ristoranti quick service si trovano nel bel mezzo di una rapida trasformazione, che affronta sfide chiave ed esigenze simili a quelle dei rivenditori specializzati. Questa confluenza di sfide aziendali ha reso la possibilità di creare un nuovo POS quick service un passo successivo e molto interessante nella nostra strategia di prodotto. Grazie alla nostra piattaforma modulare, siamo stati in grado di ampliare la nostra forte presenza funzionale incentrata sul retail con caratteristiche specifiche per i ristoranti." ha dichiarato Matthijs Kneppers, Chief Product Officer di Openbravo.

Le caratteristiche principali della soluzione includono la creazione rapida e flessibile di menu e un potente motore di pricing con opzioni come la definizione di prezzi specifici in base alle aree del ristorante e alle modalità di consegna. Consente la personalizzazione degli ordini, supporta una varietà di opzioni di pagamento e consegna e offre ai ristoranti la possibilità di integrarsi facilmente con soluzioni di ordinazione online, sistemi di cucina e piattaforme di consegna per la preparazione e la consegna degli ordini.

Grazie a una tecnologia di interfaccia utente ricca e adattabile, la soluzione supporta una varietà di punti di contatto con i ristoranti. Inoltre, evita l'uso di server locali e possibili interruzioni del servizio a causa di interruzioni temporanee della connessione, grazie al suo design nativo cloud e alla sua tecnologia resiliente offline. Queste caratteristiche consentono di ridurre i costi totali dell'hardware e di aumentare l'agilità IT.

"Siamo estremamente entusiasti di annunciare il nostro Quick Service POS per l'opportunità di crescita che rappresenta per Openbravo e i nostri partner di distribuzione. I ristoranti Quick Service possono trarre vantaggio da una soluzione moderna che è stata progettata pensando alle loro sfide aziendali e siamo certi della nostra capacità di aggiungere valore in questo settore proprio come nel settore retail, dove Openbravo è già un attore di riferimento." ha dichiarato Marco de Vries, Chief Executive Officer di Openbravo.

La nuova soluzione è attualmente in fase pilota per una delle principali catene di ristoranti, con un'implementazione su vasta scala che inizierà dopo l'estate, raggiungendo oltre 200 sedi.

Per ulteriori informazioni, visitare openbravo.com/solutions/products/quick-service-pos-restaurants.

Informazioni su Openbravo

Openbravo è la piattaforma software preferita da marchi, rivenditori e ristoranti che desiderano accelerare la propria strategia commerciale unificata e aumentare l'agilità delle proprie operazioni. È una piattaforma completamente modulare che integra i canali online e offline e fornisce una gestione intelligente degli ordini, una visione unica e in tempo reale di clienti e inventario, e una soluzione POS completa per negozi e ristoranti per offrire esperienze più personalizzate e pratiche. È una soluzione all-in-one basata sul cloud.

Clienti internazionali come BUT, Decathlon, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio scelgono Openbravo, che oggi è utilizzato in oltre 50 Paesi con più di 10.000 utenti back office e in oltre 40.000 punti vendita.

Per ulteriori informazioni, visitare openbravo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1835929/Openbravo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg

